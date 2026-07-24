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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışma, futbolcuların ısınma programıyla başladı.

Pendikspor ile dün Erciyes'te oynanan hazırlık karşılaşmasında görev alan oyuncular aktivasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık odaklı antrenman gerçekleştirdi.

Günün çalışması dar alanda oynanan oyunların ardından yapılan taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.