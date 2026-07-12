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Kaynak: İHA

Futbolculuk kariyeri boyunca Sivasspor formasıyla önemli başarılara imza atan ve taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Ziya Erdal, aktif futbol yaşantısı sonrası yeniden yuvasına döndü.

Kulübün yeni sezon yapılanması kapsamında teknik ekipte görev alacak olan Erdal, bilgi birikimi ve saha tecrübesiyle takıma katkı sunması bekleniyor.

Sivasspor camiasının sembol isimleri arasında yer alan Ziya Erdal’ın göreve başlaması taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından da olumlu yorumlarla karşılandı.