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Kaynak: AA

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartman dairesinde uyuşturucu madde imal ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler M.Ç'nin ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi.

Evin salon kısmında ısı yalıtımlı çadır içinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu yetiştirildiğini tespit eden ekipler, çadırın havalandırma, ısıtma, kurutma ve nemlendirme özelliklerini taşıdığını belirledi.

Yapılan aramada, uyuşturucu imalatında kullanılan iklimlendirme, kurutma, nemlendirme, havalandırma ve aydınlatma malzemeleri, çeşitli miktarlarda bitki besleyici kimyasallar ve vitaminler ile 2 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 41 sentetik ecza hapı, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda M.Ç. gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, eve gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Taş, zehir tacirlerine karşı yürüttükleri mücadelenin kararlılıkla, aralıksız ve tavizsiz şekilde sürdürüleceğini söyledi.