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Kaynak: İHA

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen kitlesel bir müzik etkinliğinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan üç kişiden ikisi hayatını kaybetti. Olayın ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, ölümlerin konserdeki ikramlardan değil, şahısların kullandığı farklı uyuşturucu maddelerden kaynaklandığını duyurdu.

KONSER ALANINDA ANİDEN FENALAŞTILAR

Şişli'de yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen "Unreal x Jeton" isimli konserde, gece saat 03.15 sıralarında trajik bir olay yaşandı. Etkinlik esnasında Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve Tuğrul M. (33) aniden rahatsızlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından üç kişiyi acilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Tuğrul M.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

VALİ GÜL: "YİYECEK VE İÇECEKLERDE PROBLEM YOK"

Meydana gelen can kayıplarının ardından incelemelere ilişkin bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, olayın uyuşturucu kullanımından kaynaklandığını açıkladı. Vali Gül, "Üç hemşehrimizin farklı uyuşturucu maddeler kullandığı tespit edildi. Konser alanında satılan veya ikram edilen yiyecek ve içeceklerde herhangi bir sorun bulunmuyor. Dolayısıyla vefatlar doğrudan uyuşturucu kullanımına bağlıdır" ifadelerini kullandı. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, etkinlikte servis edilen alkollü içeceklerin sahte olmadığı da doğrulandı.

KESİN NEDEN OTOPSİ İLE NETLEŞECEK

Yaşamını yitiren Aksu ve Ramazanoğlu'nun cenazeleri, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi süreçlerinin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilen Furkan Aksu’nun cenazesinin memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Gençlerin kesin ölüm nedenleri Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek detaylı raporla netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.