İktidarın başlattığı "Terörsüz Türkiye" adımları şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen devam ederken DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'tan gelen dağlarda ırkçılığı çağrıştırdığını iddia ettiği "Türk öğün çalış güven", "Ne mutlu Türküm diyene", "Her şey vatan için" sözlerinin kaldırılmasını talep eden video gündeme bomba gibi düştü.

100 yıllık Kürt sorunun çözülmesi için büyük çabalar sarf edildiğini öne süren Sakık, Türk isminin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki dağ yamaçlarında yazmasından rahatsız olduğunu söyleyerek, sözlerin 12 Eylül'ü, Ağrı isyanını hatırlattığını iddia etti ve sözlerin bir an önce dağlardan kaldırılmasını istedi.

"KRAVATLI VE KRAVATSIZ TERÖRİSTLERİN HEDEFİ TOPRAK ELDE ETMEK"

'Kürt hassasiyeti' vurgusu yapan Sırrı Sakık'a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Sakık'ın ifadelerini yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, Sakık'ın sözlerine tepki göstererek "Amaçları hiç bir zaman barış, demokrasi, hukuk devleti olmadı. Kravatlı ve kravatsız teröristlerin hedefi toprak ve egemenlik elde etmek" dedi.

"TÜRK MİLLETİ BU PROJEYE İZİN VERMEYECEK"

"Türk milleti bu projeye izin vermeyecek" diyen Özdağ'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Amaçları hiç bir zaman barış, demokrasi, hukuk devleti olmadı. Kravatlı ve kravatsız teröristlerin hedefi toprak ve egemenlik elde etmek. Sivas’a kadar uzanan Kuzeyde Karadeniz’e güneyde Akdeniz’e uzanan, GAP bölgesini Türkiye’den koparan bir Kürdistan’ı kurmak. Bunun için zamana ihtiyaçlar var. Türkiye’yi parçalamadan önce “Batıyı birlikte yönetelim, doğuyu biz yönetiriz “diyorlar. Türk milleti bu projeye izin vermeyecek."