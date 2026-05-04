Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, bir kartalın yavru yaban domuzunu avladığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Şenoba kırsalında küçükbaş hayvanlarını otlatan bir çoban, doğada ender rastlanan bir olaya tanıklık etti. Gökyüzünde süzülen bir kartal, çalılıkların arasında hareket eden bir yaban domuzu yavrusunu gözüne kestirdi.

Yırtıcı kuş, yaptığı ani dalışla hedefini saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Güçlü pençeleriyle kavradığı yavru domuzla birlikte yeniden havalanan kartalın o anları, bölgedeki çoban tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Doğanın döngüsünü gözler önüne seren ve sosyal medyada ilgi gören görüntüler, profesyonel belgesel sahnelerini aratmayan anlara sahne oldu. Avıyla birlikte gökyüzünde süzülerek gözden kaybolan kartalın o anları, bölgedeki yaban hayatının çarpıcılığını bir kez daha ortaya koydu.