Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin kararı paylaştı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımız 26 Mayıs Salı günü resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün, Salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...