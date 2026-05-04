04 Mayıs 2026 Pazartesi
SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin temmuz maaş zammı senaryosunu açıkladı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Özgür Erdursun, milyonlarca emeklinin gözünün çevrildiği Temmuz ayı zam oranlarına ilişkin çarpıcı simülasyonlar paylaştı.

Züleyha Öncü
Sosyal Güvenlik Müşaviri Özgür Erdursun, milyonlarca emeklinin gözünün çevrildiği Temmuz ayı zam oranlarına ilişkin dikkat çekici simülasyonlar paylaştı.

Erdursun, mevcut ekonomik veriler ışığında enflasyon farkının beklentilerin altında kalabileceği ve yapılacak artışın alım gücündeki kaybı telafi etmeyeceği uyarısında bulundu.

Erdursun, Mayıs ve Haziran ayları için öngörülen enflasyon rakamları üzerinden yaptığı hesaplamada, altı aylık toplam farkın yüzde 20 bandına ulaşmasının zor olduğunu belirtti. Uzman isim, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mayıs ve Haziran aylarında aylık bazda yüzde 1,5 oranında bir enflasyon açıklanması durumunda, kümülatif farkın yüzde 16,67 seviyesinde kalacak.

Mevcut gidişatın, 6 aylık enflasyon farkını yüzde 17 ile yüzde 18 arasına sabitleyecek.

Temmuz ayında çıkabilecek maksimum farkın ise yüzde 18 civarında olacak.”

En düşük emekli maaşına yönelik olası rakamları da paylaşan Erdursun, artış oranlarının reel etkisinin sınırlı kalacağını ifade etti.

Enflasyon farkının yüzde 15 olması durumunda, en düşük emekli aylığının 23 bin TL seviyesine çıkacağını Erdursun hesapladı.

Farkın yüzde 18 olarak açıklanması halinde ise bu rakamın 23 bin 600 TL olacağını tahmin etti.

Erdursun, “her 1 puanlık artış emekli maaşında yalnızca 200 TL'lik bir fark yaratırken, 3 puanlık bir sapmanın toplam etkisi 600 TL ile sınırlı kalıyor” dedi.

Hükümetin enflasyon farkının üzerine ekleyebileceği olası bir refah payına da değinen Erdursun, karamsar bir tablo çizdi.

Erdursun'a göre, yüzde 17'lik bir enflasyon farkına yüzde 10 eklenerek toplam zammın yüzde 27'ye çıkarılması bile emekli aylıklarında son dönemde yaşanan değer kaybını gidermeye yetmeyecek.

