Citi altın için yeni rakamını açıkladı: Yukarı yönlü güncellendi
Citigroup, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son raporunda altının ons fiyatı için 5.000 dolar gibi tarihi bir seviyeyi işaret etse de kısa ve orta vadeli yatırımcılar için kritik uyarılar verdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Citi analistleri, altının ons fiyatının gelecekte 5.000 dolara ulaşabileceğine dair oldukça iyimser bir projeksiyon sundu. Bu çarpıcı beklentinin temel nedenleri arasında şunlar yer alıyor:
Küresel belirsizliklerin artmasıyla altının yatırımcılar nezdinde bir "sigorta" olarak görülmeye devam etmesi.Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendirme eğilimi.
Küresel enflasyon ve faiz oranlarına yönelik beklentilerin altın fiyatlarını desteklemesi.
Uzun vadeli iddialı hedeflere rağmen Citi, mevcut piyasa koşullarında "temkinli iyimserlik" dönemine girildiğini vurguluyor.
Banka, fiyatlarda görülebilecek ani ve sert dalgalanmalara karşı kısa ve orta vadeli yatırımlarda daha mesafeli durulmasını öneriyor.
Yükseliş trendi güçlü kalsa da ekonomik verilerdeki değişimlerin ve teknik düzeltmelerin kısa vadeli riskler taşıdığı belirtiliyor.
Yatırımcıların günlük fiyat hareketlerine göre duygusal kararlar almak yerine, uzun vadeli stratejilere odaklanarak sabırlı olmaları tavsiye ediliyor.
Citi'ye göre piyasalar şu an kritik bir yol ayrımında bulunuyor; bu nedenle en güvenli yol, piyasa trendlerini yakından takip ederek temkinli bir duruş sergilemekten geçiyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.