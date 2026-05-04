Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor

Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaşmasının ardından çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Doğal gazda bir aylık artış yüzde 45 oldu.

Aykut Metehan Detay Haber: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor - Resim: 1

Geçtiğimiz haftalarda Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı yüzde 25'lik doğal gaz zammı 25 bandında kalmadı. TÜİK'in verilerine göre doğal gaz son bir ayda yüzde 45,1 zamlandı.

1 8
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor - Resim: 2

Enerji kalemlerindeki fahiş artışlar karşısında vatandaşın alım gücü eridi. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı, yılın ilk dört ayında yaklaşık 2 bin 928 lira değer kaybederken, 28 bin 75 lira olan asgari ücretin de 4 bin 110 lira değer kaybetti.

2 8
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor - Resim: 3

TÜİK'in verileri vatandaşın alım gücünün azaldığını buna karşın fahiş zamlarla bir darbe de ekonomi yönetiminden yediğini ortaya koyuyor.

3 8
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor - Resim: 4

Diğer enerji kalemlerindeki artışlar ise şöyle:

4 8
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor - Resim: 5

Doğal Gaz
Aylık: %45,1
Yılbaşına göre: %47,6
Yıllık: %95,3

5 8
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor - Resim: 6

Elektrik
Aylık: %16,9
Yılbaşına Göre: %14,5
Yıllık: %19,1

6 8
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor - Resim: 7

LPG
Aylık: %15,5
Yılbaşına Göre: %22,9
Yıllık: %28,2

7 8
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor - Resim: 8

Motorin
Aylık: %12
Yılbaşına Göre: %37,2
Yıllık: %64

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro