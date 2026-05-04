Geçtiğimiz haftalarda Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı yüzde 25'lik doğal gaz zammı 25 bandında kalmadı. TÜİK'in verilerine göre doğal gaz son bir ayda yüzde 45,1 zamlandı.
Doğalgaza yüzde 45 zam; Ücretler eriyor, hayat pahalılığı artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaşmasının ardından çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Doğal gazda bir aylık artış yüzde 45 oldu.Detay Haber: Aykut Metehan
Enerji kalemlerindeki fahiş artışlar karşısında vatandaşın alım gücü eridi. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı, yılın ilk dört ayında yaklaşık 2 bin 928 lira değer kaybederken, 28 bin 75 lira olan asgari ücretin de 4 bin 110 lira değer kaybetti.
TÜİK'in verileri vatandaşın alım gücünün azaldığını buna karşın fahiş zamlarla bir darbe de ekonomi yönetiminden yediğini ortaya koyuyor.
Diğer enerji kalemlerindeki artışlar ise şöyle:
Doğal Gaz
Aylık: %45,1
Yılbaşına göre: %47,6
Yıllık: %95,3
Elektrik
Aylık: %16,9
Yılbaşına Göre: %14,5
Yıllık: %19,1
LPG
Aylık: %15,5
Yılbaşına Göre: %22,9
Yıllık: %28,2
Motorin
Aylık: %12
Yılbaşına Göre: %37,2
Yıllık: %64