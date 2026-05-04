Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
SGK uzmanı Emin Yılmaz kuruşu kuruşuna hesapladı: Emekli ve memur 4 ayda bu maaşı alacak

Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte kurumlar arasındaki farklar derinleşirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın analizine göre 4 aylık kümülatif artış oranları maaş tablolarını yeniden şekillendirdi.

Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranlarına ışık tutacak veriler de şekillenmeye başladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay'a analizi paylaştı. Yaptığı analize göre; TÜİK, ENAG ve İTO arasındaki enflasyon farkı, maaş hesaplamalarında ciddi bir makas oluşturuyor.

2026 yılının ilk dört ayına ait veriler, yaşam maliyetindeki artışın kurumdan kuruma nasıl farklılaştığını ortaya koydu:

TÜİK: 4 aylık enflasyonu %14,64 olarak açıkladı (Yıllık %32,37).

İTO: İstanbul özelinde 4 aylık artışı %15,99 olarak belirledi (Yıllık %36,83).

ENAG: Bağımsız verilerle 4 aylık enflasyonu %20,95 olarak hesapladı (Yıllık %55,38).

Güncel olarak 20.000 TL seviyesinde olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının, Nisan sonu itibarıyla alım gücünü koruması için gelmesi gereken seviyeler şu şekilde analiz edildi:

TÜİK verisine göre: 22.928 TL

İTO verisine göre: 23.198 TL

ENAG verisine göre: 24.190 TL

Memur ve emeklileri, 2026'nın ilk dönemi için imzalanan %11'lik toplu sözleşme zammını aşan kısım üzerinden fark alacaklar. 4 aylık kesinleşen verilere göre oluşan kümülatif artış oranları şöyledir:

TÜİK baz alındığında kümülatif toplam %10,51.

İTO baz alındığında kümülatif toplam %11,81.

ENAG baz alındığında ise kümülatif toplam %16,59.

Henüz Mayıs ve Haziran verileri belli olmasa da, Nisan sonu itibarıyla oluşan kümülatif farkların maaşlara yansıması tabloya şöyle yansıyor:

Unvan / Durum

Güncel Maaş

TÜİK (%10,51)

İTO (%11,81)

ENAG (%16,59)

En Düşük Memur Emeklisi

27.772 TL

30.690 TL

31.051 TL

32.379 TL

Memur (Bekar)

58.305 TL

64.432 TL

65.190 TL

68.978 TL

Memur (Evli)

61.890 TL

68.394 TL

69.199 TL

72.157 TL
Emekli ve memur maaşlarına yansıyacak nihai farklar, 6 aylık kesin verilerin (Mayıs ve Haziran dahil) açıklanmasının ardından Temmuz ayında netlik kazanacak.

