SGK uzmanı Emin Yılmaz kuruşu kuruşuna hesapladı: Emekli ve memur 4 ayda bu maaşı alacak
Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte kurumlar arasındaki farklar derinleşirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın analizine göre 4 aylık kümülatif artış oranları maaş tablolarını yeniden şekillendirdi.Süleyman Çay
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay'a analizi paylaştı. Yaptığı analize göre; TÜİK, ENAG ve İTO arasındaki enflasyon farkı, maaş hesaplamalarında ciddi bir makas oluşturuyor.
2026 yılının ilk dört ayına ait veriler, yaşam maliyetindeki artışın kurumdan kuruma nasıl farklılaştığını ortaya koydu:
TÜİK: 4 aylık enflasyonu %14,64 olarak açıkladı (Yıllık %32,37).
İTO: İstanbul özelinde 4 aylık artışı %15,99 olarak belirledi (Yıllık %36,83).
ENAG: Bağımsız verilerle 4 aylık enflasyonu %20,95 olarak hesapladı (Yıllık %55,38).
Güncel olarak 20.000 TL seviyesinde olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının, Nisan sonu itibarıyla alım gücünü koruması için gelmesi gereken seviyeler şu şekilde analiz edildi:
TÜİK verisine göre: 22.928 TL
İTO verisine göre: 23.198 TL
ENAG verisine göre: 24.190 TL
Memur ve emeklileri, 2026'nın ilk dönemi için imzalanan %11'lik toplu sözleşme zammını aşan kısım üzerinden fark alacaklar. 4 aylık kesinleşen verilere göre oluşan kümülatif artış oranları şöyledir:
TÜİK baz alındığında kümülatif toplam %10,51.
İTO baz alındığında kümülatif toplam %11,81.
ENAG baz alındığında ise kümülatif toplam %16,59.
Henüz Mayıs ve Haziran verileri belli olmasa da, Nisan sonu itibarıyla oluşan kümülatif farkların maaşlara yansıması tabloya şöyle yansıyor:
|
Unvan / Durum
|
Güncel Maaş
|
TÜİK (%10,51)
|
İTO (%11,81)
|
ENAG (%16,59)
|
En Düşük Memur Emeklisi
|
27.772 TL
|
30.690 TL
|
31.051 TL
|
32.379 TL
|
Memur (Bekar)
|
58.305 TL
|
64.432 TL
|
65.190 TL
|
68.978 TL
|
Memur (Evli)
|
61.890 TL
|
68.394 TL
|
69.199 TL
|
72.157 TL
Emekli ve memur maaşlarına yansıyacak nihai farklar, 6 aylık kesin verilerin (Mayıs ve Haziran dahil) açıklanmasının ardından Temmuz ayında netlik kazanacak.