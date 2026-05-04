Selçuk Geçer'den altın yatırımcısını sarsacak rakam: 7 bin dolar geliyor
Ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, katıldığı televizyon programında Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu sert sözlerle eleştirerek, altın ve döviz piyasasına yönelik merakla beklenen tahminlerini paylaştı.Hava Demir
Mevcut para ve faiz politikalarının enflasyonu baskılamada yetersiz kaldığını vurgulayan Geçer, "kur şoku" riskine dikkat çekti.
"Kurun Gerçek Değeri 90 Lira"
Döviz piyasasındaki mevcut baskılamaların ihracat ve turizm gibi stratejik sektörlere zarar verdiğini belirten Selçuk Geçer, kur tahminlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ben kur tahmini yapmıyorum, kurun zaten olduğu yeri paylaşıyorum. Kurun bugün gerçek yeri 90 liradır. Siz 45 lirada tuttuğunuz an piyasanın içinden geçip gidiyorsunuz. Fitch bile kur şoku riskinden bahsediyor; bu, keyfi yapılan bir stres testi değil."
Geçer, ekonomi yönetiminin sadece finans ve faiz politikalarıyla günü kurtarmaya çalıştığını, ancak gerçek çözümün üretim odaklı bir kalkınma modelinden geçtiğini savundu.
Altın Yatırımcısına: "5.500 ve 7.000 Dolar Beklentisi"
Küresel piyasalarda savaş kaynaklı belirsizliklerin devam ettiğini belirten Geçer, ons altın fiyatları için kritik bir yol haritası çizdi. Kısa vadede altın fiyatlarında dar bir bantta hareketlenme öngören ekonomist, uzun vadeli hedeflerini şu sözlerle açıkladı:
"Kısa vadede altın beklentim ons için önce 5.000 - 5.500 dolar aralığıdır. 5.500 dolar seviyesini kırdıktan sonra 7.000 dolara doğru gideceğimizin kanaatindeyim. Bunun da önümüzdeki maksimum 7-8 ay içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum."
"En Büyük Sorun Enflasyon Değil, Fakirlik"
Türkiye’nin en büyük sorununun enflasyondan ziyade "fakirlik ve işsizlik" olduğunu savunan Geçer, halkın alım gücünün her geçen gün eridiğini ifade etti. TÜİK verilerinin gerçek hayatla örtüşmediğini belirten Geçer, "Türkiye'de her üç kişiden birisi işsiz. Çalışanlar yoksul, çalışmayanlar daha da yoksul" diyerek ekonomik tablonun vahametine dikkat çekti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.