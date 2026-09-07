Şırnak merkeze bağlı Yeni Mahalle’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı felç etti. Yağış sırasında 8 katlı bir binaya yıldırım düştü. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada hasar meydana geldi.
Şırnak’ta 8 katlı binaya yıldırım düştü
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Şırnak’ta 8 katlı bir binaya yıldırım düştü. Binada hasara neden olan yıldırımın düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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