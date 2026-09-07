Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul’da 12 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da gerçekleştirilmesi planlanan Anyma konserinin yasaklanmasının ardından ünlü prodüktör Matteo Milleri, yaşananlarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medyada ve bazı kesimlerin “satanist ayin” iddialarıyla hedef gösterilen konser hakkında konuşan Anyma, sahne şovunun karanlık ve aydınlık, yıkım ve yaratım temaları üzerine kurulu bir bilimkurgu hikayesi olduğunu söyledi.

“GÖRSELLERİMİZ YAPAY ZEKÂYLA DEĞİŞTİRİLDİ”

Anyma, eserlerinin yapay zekayla üretildiği yönündeki iddiaları reddederken, kendi çalışmasının yapay zeka kullanılarak değiştirildiğini belirtti.

Ünlü müzisyen, “Görsellerimin hiçbiri yapay zeka ile üretilmedi. En büyük ironi, çalışmamı kınayanların eserlerimi yapay zeka kullanarak değiştirmesi ve kendi anlatılarına uydurmasıdır” ifadelerini kullandı.

Şovun belirli karanlık anlarının bağlamından koparıldığını belirten Anyma, bu görüntülerin farklı müziklerle birlikte dolaşıma sokulduğunu ve böylece gerçekte var olmayan “sahte bir kötücül anlatı” oluşturulduğunu ileri sürdü.

Sanatçı, “Sanatım sosyal medya ve siyasi propagandaya dönüştürüldü” dedi.

“HİÇBİR DİYALOG FIRSATI VERİLMEDİ”

Dini veya siyasi bir propaganda amacı taşımadıklarını vurgulayan Anyma, sahne gösterisinin sanat tarihi ve mitolojideki klasik eserlerden ilham aldığını ifade etti.

Konserin yasaklanmasından önce kendilerine açıklama yapma veya olası değişiklikleri görüşme fırsatı verilmediğini belirten sanatçı, ekibi ve organizatörlerin anlamlı bir uyarı almadığını söyledi.

Anyma, “Kimse bizden eseri açıklamamızı veya olası uyarlamaları tartışmamızı istemedi. Meşru endişeler diyalog yoluyla dile getirilseydi bunu memnuniyetle yapardık” ifadelerini kullandı.

İstanbul konseri için Türkiye’den ve yurt dışından gelecek dinleyicilerine teşekkür eden Anyma, yasak kararına karşı hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Sanatçı açıklamasında, eserlerinin başkaları tarafından manipüle edilmiş görüntüler üzerinden değil, gerçek içeriği üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Kararı temyize götürmeyi planlıyoruz” dedi.

Anyma, açıklamasını İstanbul’a yeniden dönme umuduyla tamamladı:

“Umarım İstanbul’da hikâyeyi birlikte tamamlamak için geri dönebiliriz.”

ANYMA DAHA ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR’DA SAHNE ALDI

Elektronik müziği görsel sanatlar ve teknolojiyle buluşturan Anyma, 2026 ÆDEN Dünya Turnesi kapsamında İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyordu. Sanatçı daha önce Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerde de performans sergilemişti.

Konserin gerçekleşmesi halinde Anyma’ya Kevin de Vries, Stephan Bodzin, Dimitri Vangelis & Wyman, Henri Bergmann ve Gaia Ekho gibi elektronik müziğin önemli isimleri eşlik edecekti. Organizasyonun 12 Eylül gecesi Ataköy Marina Arena’da yapılması planlanıyordu.