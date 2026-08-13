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Kaynak: İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 45 kilometre mesafede bulunan 2 bin 650 rakımlı yaylalar, bu sezon yaşanan yüksek verim sayesinde adeta mor renge büründü. Kendiliğinden yetişen binlerce lavanta çiçeği, bölge genelinde eşsiz bir görsel manzara sundu.

Havadan dron ile görüntülenen yaylalardaki bu doğal dönüşüm, en çok bölgedeki arıcıları sevindirdi. Lavanta çiçeklerinin yaylanın dört bir yanını sarmasıyla birlikte bal arılarının nektar kaynağı çoğaldı. Doğal ortamda açan çiçek bolluğu, bölgedeki arıcılık faaliyetlerine ve bal üretimine olumlu yansımaya başladı.