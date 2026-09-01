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Kaynak: İHA

2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasının ardından Sinoplu balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Balığın yoğun olduğu İnceburun açıklarına yönelen trol tekneleri, ağlarını mezgit için Karadeniz'in sularına bıraktı.

Kaptan Kadir Alabaş ve ekibi tarafından yürütülen av çalışmasında ağlar çekildiğinde yaklaşık 20 kasa mezgit elde edildi. Limana getirilen taze mezgitler tezgahta satışa hazır hale getirildi.

YUNUSLAR TEKNEYE EŞLİK ETTİ

Av esnasında teknenin çevresinde beliren yunuslar renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçılarla birlikte yüzerek tekneye eşlik eden yunuslar, sezonun ilk gününe görsel bir şölen kattı.

"BAŞLANGIÇ İÇİN GÜZEL, DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Sezonun ilk av sürecini değerlendiren balıkçı Kadir Alabaş, bereketli bir sezon dileğinde bulunarak şunları söyledi:

"Sezonun ilk avında yaklaşık 20 kasa mezgit aldık. Başlangıç için oldukça güzel bir miktar. İnşallah bundan sonraki süreç daha da bereketli olur. Tüm balıkçı camiasına ve meslektaşlarımıza kazasız, belasız ve bol rızıklı bir av sezonu diliyorum."

Balıkçılar önümüzdeki günlerde deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte av miktarının ve çeşidinin daha da artmasını bekliyor.