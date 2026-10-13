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Kaynak: AA

Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan Fadime Karagöz’ün mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Cumartesi günü evinden ayrılan 71 yaşındaki kadına, yapılan kapsamlı çalışmaların ardından ulaşıldı.

Dodurga köyünde ikamet eden Karagöz’den uzun süre haber alamayan komşuları, kayıp ihbarında bulunmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İhbarın değerlendirilmesiyle birlikte bölgede arama faaliyeti başlatıldı.

Kayıp kadını bulmak için jandarma ve İl Jandarma Komutanlığı komando birliğinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Boyabat Belediyesi ekipleri de çalışmalara dahil oldu.

Arama faaliyetlerinde teknolojik ekipmanlardan ve iz takip köpeğinden yararlanıldı. Toplam 140 personelin görev aldığı çalışmalar sırasında Karagöz’ün, evinden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Yumuşacık mevkisinde olduğu belirlendi. Ekipler, 71 yaşındaki kadını buradaki ormanlık alanda buldu.

Bulunmasının ardından sağlık görevlilerine teslim edilen Fadime Karagöz, tedavi edilmek üzere Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.