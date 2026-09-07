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Kane Parsons'ın internet ortamında geniş kitlelere ulaşan kısa korku videolarından sinemaya aktarılan film, hem sinema eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı. Gişedeki güçlü performansının ardından A24 stüdyosu, serinin ikinci filmi için hazırlıklara başlama kararı aldı.

DEVAM FİLMİ İÇİN TAKVİM ÖNE ÇEKİLDİ

Elde edilen başarıyla birlikte yıldızı parlayan genç yönetmen Kane Parsons, gündemindeki diğer projelerden önce "Backrooms 2" çekimlerine odaklanacak. Yapımın, Parsons'ın bir sonraki yönetmenlik projesi olarak takvime alınması, devam filminin yakın gelecekte izleyiciyle buluşacağını gösteriyor.

GİŞEDE MİLYON DOLARLIK BAŞARI

Küresel ölçekte 394 milyon dolar hasılat elde eden ilk yapım, bir mobilya mağazasının bodrumunda bulunan gizemli bir kapının ardındaki olayları konu alıyor. Giriş yapılan bu geçit, karakterleri sonu gelmeyen ve adeta canlı bir organizma gibi sürekli değişim gösteren devasa bir odalar labirentine sürüklüyor.