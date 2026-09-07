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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi öncesinde meclisteki sandalye dağılımı kritik bir noktaya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik’in ardından CHP’li Meclis üyesi Ekrem Baki de tutuklandı.

Başkanvekilliği seçiminde oy kullanma hakkı bulunan Baki’nin tutuklanmasıyla birlikte meclisteki denge değişti. Daha önce dört CHP’li üyenin AKP’ye geçmesiyle 23-21 olan dağılım, son gelişmeyle birlikte Cumhur İttifakı ile CHP grubunun 21-21 seviyesine gelmesine neden oldu.

MECLİS'TE KRİTİK DENGE DEĞİŞTİ

46 üyeli Üsküdar Belediye Meclisi’nde mevcut dağılıma göre CHP’nin 21, AKP’nin 18, MHP’nin ise 3 üyesi bulunuyor.

CHP’li Ekrem Baki’nin tutuklanmasıyla birlikte başkanvekilliği seçimi açısından kritik bir tablo ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin toplam üye sayısı da 21’e ulaşırken CHP grubunun üye sayısı 21 olarak kaldı.

GÖZLER 8 EYLÜL’DEKİ SEÇİME ÇEVRİLDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapılmış, ancak verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrasında seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı sonrasında yeni seçim tarihi 5 Eylül olarak belirlenmişti. Ancak mecliste gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle başkanvekilliği seçimi gerçekleştirilemedi. Oylamanın yeni tarihi ise 8 Eylül olarak belirlendi.

İLK TURLARDA ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ARANACAK

Başkanvekilliği seçiminde ilk turlarda üçte iki çoğunluk şartı aranıyor. Bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ise salt çoğunluğun arandığı son tura geçiliyor.

Meclisteki 21-21’lik denge nedeniyle 8 Eylül’de yapılacak oylama, Üsküdar Belediyesi’nin yönetimi açısından kritik bir dönemeç olacak.