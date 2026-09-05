Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminin iptalini, yeni seçim öncesinde meclis üyelerinin gözaltına alınmasını ve 4 üyenin AK Parti'ye transferini protesto etti.

Belediye binası önündeki eyleme tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da Çorlu Karatepe Cezaevi'nden mektup gönderdi.

Dedetaş'ın mesajını, iptal edilen seçimi 4 oy farkla kazanan Sibel Tan Çetinkaya okudu.

Sinem Dedetaş, mektubunda şu ifadelere yer verildi:

'GÖSTERDİĞİNİZ GÜVEN VE SEVGİ EN BÜYÜK DAYANAĞIMIZ'

"Sevgili komşularım, öncelikle gözaltına alındığım günden bugüne gerek Üsküdar gerekse Türkiye’nin pek çok farklı illerinden, ilçelerinden gelerek/yazarak göstermiş olduğunuz dayanışma için kendim, tutuklu ve şu an gözaltında olan tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bu zor süreçte göstermiş olduğunuz güven ve sevgi en büyük dayanağımız, var olun!"

'YILLARDIR BELEDİYEYİ YÖNETEN BİR BAŞKANIN KAYBETTİĞİ SEÇİMİN FATURASI BUGÜN BİZE KESİLİYOR'

"Her şey açık açık gözlerinizin önünde oluyor. Bundan 2,5 yıl önce, yıllardır belediyeyi yöneten bir başkan ve ekibinin kaybettiği seçimin faturası bugün bize kesiliyor. Siyasetin kirli hesapları milletin iradesinin önüne koyuluyor.

Seçildiğim günden bu yana ben ve emektar çalışanlarımız hiçbir siyasi farklılık ya da hesap gözetmeksizin Üsküdar için çok severek çalıştık. Belediye başkanı yani bir kamu görevlisi olarak, kamusal menfaatleri her türlü menfaatin üstünde tuttum. Bu anlayış sayesinde yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla, Üsküdar’da yaşayan herkesin belediyesi olmayı başardık."

'EN BÜYÜK MAĞDURİYET KAMUSAL DÜZENDE GERÇEKLEŞİYOR'

"Geldiğimiz noktada sırf siyasi hesaplar uğruna, haksız bir şekilde hizmetten el çektirilen bizlerin yaşadığı kişisel mağduriyetler, hak kayıpları, üzüntüler, hasretlikler bir yana en büyük mağduriyet, kamusal düzende gerçekleşiyor.

Cumhuriyet’in ve ona bağlı kurumların kurulması, seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere Cumhuriyet’in tüm kazanımları bin bir emekle atalarımızın, şehitlerimizin, gazi ve kahramanlarımızın kanlarıyla kazanıldı.

Millet iradesine ve demokrasinin üstünlüğüne duyduğumuz saygı ve koruma çabasının altında yatan, bu değerler bütünüdür. O emekler, o mücadelelerdir."

'ÜSKÜDAR HALKININ İRADESİ YOK SAYILMAMALIDIR'

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam da bu sebepten, bugünleri görerek 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiştir. Bu anlayış, Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarının yani bizlerin koruma kalkanıdır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü kardeşçe ve hakça yaşamanın temelidir.

Bugün bizi burada buluşturan da işte bu anlayıştır. Ve yarın yapılacak seçime de bu anlayış ışık tutmalıdır. Üsküdar halkının iradesi yok sayılmamalıdır. Her bir seçilmiş meclis üyesi oyunu kullanırken 31 Mart 2024’te ortaya koyulan iradeyi ve tercihi hatırlamalı ve ona saygı duymalıdır."

'MAKAMLAR GEÇİCİ, KALPLERDEKİ YER KALICIDIR'

"Herkes kendine yakışanı yapar! Ben ve çalışma arkadaşlarım ahlaklı olmayı, sizin oylarınıza ve tercihlerinize saygılı olmayı seçtik. Bugün bunu yapmayanlar var. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Kendi menfaatlerini halkın menfaatinin önüne koyanlar dün de vardı yarın da olacak. Asıl olan, siyasi rekabet kılıfında her yol mübah anlayışı değil; iyiliği, insanlığı, merhameti ve ahlakı yüce tutmak ve büyütmektir.

Makamlar geçici, kalplerdeki yer kalıcıdır. Herkesi sevgiyle kucaklıyor, özgür günlerin umuduyla selamlıyorum."



