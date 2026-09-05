Kaynak: Haber Merkezi

Yılmaz Özdil, gazeteci Oya Lale Arslan’ın tutuklanmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Özdil, paylaşımda Arslan’ın gazetecilik faaliyetlerine ve bağımsızlığına vurgu yaptı. Arslan’ın herhangi bir medya patronuna, siyasi partiye veya belediye başkanına bağlı olmadığını savunan Özdil, tutuklama kararını “orantısız güç” olarak nitelendirdi.

"LÜTFEN BU KARARI DEĞİŞTİRİN"

Özdil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok iyi bir insan, çok iyi bir anne, hiçbir medya patronuna bağlı olmayan, sözde muhalif ekranlardaki hiçbir aparat grubuna dahil olmayan, hiçbir partiden, hiçbir belediye başkanından para almayan, bir başına gazeteci… Gerçekten ‘orantısız güç’ kullanılmış oldu, lütfen bu kararı değiştirin.”

NE OLMUŞTU

Gazeteci Oya Lale Arslan, sosyal medya ve YouTube’daki yayınları gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.