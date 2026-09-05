Kaynak: Haber Merkezi

Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son paylaşımda cezaevinde yaşadığı süreci anlattı.

Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BİR DAHA HAPSE ATAMAZLAR DEDİM ATABİLİYORLARMIŞ"

Size yazmak için bahane üretiyor gibi olacak ama son tweetten sonra 2 kere daha tutuklandım. Bazen hücrede zimmetli çakmağı kaybedince ya da kütüphaneden aldığım kitaba bir şey olunca dışarıdaki refleksimle çok geriliyorum ama sonra “napacaklar bir daha hapse atamazlar ya” diye kendimi rahatlatıyordum. Atabiliyorlarmış. Neyse, Moby Dick bitti. İddianame hazır. Duruşma tarihi 28 Eylül. Görüşmek üzere.