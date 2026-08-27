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Kaynak: Haber Merkezi

Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Muş'ta konser veren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Akçıl, Erdoğan ile çekilen iki karesini resmî sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Akçıl paylaşımına şu notu düştü:

"Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm dediğiniz insanlar var mı? Benim var, bir tanesi de bu iki karede."

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Sinan Akçıl'ın o paylaşımı şöyle: