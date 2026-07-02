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Kaynak: Haber Merkezi

Turnuva öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle söz ve müziği kendisine ait "Türkler Geliyor" adlı parçayı hazırlayan Sinan Akçıl, milli takımın resmi marşı olarak kendi eserinin planlandığını öne sürdü. Akçıl, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral'ın ise Murda'nın şarkısını tercih ettiğini ve bu konuda federasyona baskı yapıldığını iddia etti.

MURDA'DAN AKÇIL'A SERT TEPKİ

Akçıl'ın açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Murda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Rapçi, Akçıl'ın aynı konuyu sürekli gündeme getirerek kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığını savundu.

Paylaşımında Akçıl'a "Sinek kardeşim" diye seslenen Murda, "Hani milli marş gönül işiydi? Kimse bu işten prim kasmasın diyordun. Bu işten en çok primi sen yaptın" sözleriyle tepki gösterdi.

Murda açıklamasının devamında ise "Sana omurga lazım. Git evinde pişti oyna. Benimle uğraşma" ifadelerini kullanarak eleştirilerinin dozunu artırdı.

AKÇIL'DAN GECİKMEYEN KARŞILIK

Murda'nın paylaşımı sonrası Sinan Akçıl da sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Ünlü şarkıcı, Murda'nın kullandığı ifadeleri hedef alırken, müzik kariyeri ve telif başarılarına da vurgu yaptı.

Akçıl açıklamasında, "PlayStation oyna demişsin... Oynarım. Bir yandan da Türk müzik tarihinde telif ve şarkı başarılarında benim getir götürümü yaparsın, onu izlerim" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Murda'yı sert sözlerle eleştiren Akçıl, milliyetçilik vurgusu yaparak, geçmişte yasaklı maddeyi özendirdiği gerekçesiyle aldığı cezaya da gönderme yaptı. Akçıl, "Asıl sen benimle oynama... Dağılırsın" sözleriyle açıklamasını tamamladı.