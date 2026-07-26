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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden yüzde 37,8 oy ile birinci parti olarak çıkan CHP, kazandığı belediyeler ile Türkiye nüfusunun yüzde 60’ını yönetme şansını ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhalif belediyelere yönelik verdiği “silkeleyin” talimatının ardından ise, muhalefet belediyelerine adeta cezalandırıcı politikalar devreye sokuldu.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, bununla birlikte, Türkiye’deki ekonomik kriz de belediyeleri mali batağa sürükledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 25 Temmuz 2026 tarihinde yerel yönetimlere yönelik açıkladığı rapor, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Söz konusu raporda, yerel yönetimlerin bütçe açığının, 2025 yılının sonunda 56 milyar TL'ye dayandığı ortaya konuldu.

BELEDİYELERİN BORÇLARI DAĞI AŞTI!

Mahalli idarelerin borçlarına yönelik tablo dikkatleri çekerken 2024 yılının sonunda 912 milyon 761 bin 697 TL olan mahalli idarelerin borçlarından oluşan toplam yükümlülüklerinin, 2025 yılının sonunda 1 trilyon 197 milyon 651 bin TL’ye yükseldiği bildirildi.

2025 yılının sonunda 1,2 trilyona dayanan mahalli idarelerin toplam borcunun 400,9 milyar TL’si, “Diğer yükümlülükler” başlığı altında sınıflandırılırken mahalli idarelerin banka kredilerinden oluşan borçları ise mali rapora, 192 milyar 755 milyon 640 bin TL olarak yansıdı. İktidarın belediyelere yönelik ablukasına kılıf oluşturan SGK borçlarının ise en düşük borç kalemi olduğu görüldü. Buna göre, mahalli idarelere ait SGK ve vergi borçları toplamı, 2025 yılının sonunda 19 milyar TL oldu.

EN BÜYÜK GİDER KALEMİ FAİZ HARCAMALARI!

Mahalli idarelerin gider kalemlerinde atış da hesaplanırken en büyük artış kalemlerinin personel gideri ve faiz harcamaları kalemi olduğu bildirildi.

.2024 yılında 175,6 milyar TL olan mahalli idarelerin personel giderinin, 2025 yılının sonunda 207,6 milyar TL’ye yükseldiği bildirildi. Mahalli idarelerin 2024 yılında 54,3 milyar TL olan faiz harcamaları ise 2025 yılının sonunda 73,8 milyar TL’ye çıktı.

“SİLKELEMENDE FAYDA VAR” DEMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2024’te gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatında, “Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var” demişti.