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Kaynak: AA

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (SENAPRED) yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışların yolları kapatması nedeniyle Santiago'da "acil durum" ilan edildiği bildirildi.

Şili Eğitim Bakanlığı duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 115 eğitim merkezinde akademik faaliyetlerin askıya alındığı, 20 bölgede 124 tesiste yapısal hasar meydana geldiği ifade edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ulusal basında yer alan haberlerde sağanak nedeniyle 23 bini başkentte olmak üzere, toplam 36 bin ev ve işletmede elektrik kesintisi yaşandığı ve bazı bölgelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Şili Meteoroloji Müdürlüğü (DMC), konuya ilişkin uyarıda bulunarak dağlık kesimlerde şiddetli rüzgar ile gök gürültülü fırtınalar beklendiğini açıkladı.

Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca uzanan ve Pasifik Okyanusu kıyısında 6 bin kilometreden fazla sahil şeridine sahip Şili'nin nüfusu yaklaşık 20 milyon.