Şili ve ABD'den stratejik maden ve güvenlik hamlesi

Şili ve ABD, küresel tedarik zinciri ve bölgesel güvenlikte yeni bir dönemi başlatacak kritik iş birliği protokollerine imza attı. Şili başkenti Santiago’da gerçekleşen zirvede, özellikle temiz enerji dönüşümü için hayati önem taşıyan madenler ve teknolojik güvenlik desteği ön plana çıktı.

Kritik minerallerde ortak gelecek

Anlaşmanın en önemli ayağını; bakır, lityum ve nadir toprak elementlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar oluşturuyor. Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna, bu adımın ülkenin mineral politikasını güçlendireceğini ve daha dayanıklı bir tedarik zinciri kurarak yatırım ortamını iyileştireceğini vurguladı.

Organize suçla mücadeleye teknoloji desteği

Ekonomik iş birliğinin yanı sıra güvenlik alanında da somut adımlar atıldı. ABD, Şili’nin organize suçla mücadelesini desteklemek amacıyla 1 milyon dolarlık ileri teknoloji ekipman yardımı sağlayacağını açıkladı. ABD Büyükelçisi Brandon Judd, bu desteğin yerel polis kapasitesini artıracağını ve genel güvenliği pekiştireceğini belirtti.

Yatırım ve istikrar hedefi

İmzalanan bu yeni protokollerle birlikte, Şili'deki maden sahalarına yönelik yatırımların hızlanması ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha stratejik bir zemine oturması hedefleniyor. Anlaşma, Şili'nin küresel piyasadaki konumunu sağlamlaştırırken, ABD'nin de kritik ham maddelere erişim güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor.