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Kaynak: DHA

Olay, saat 14.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Ziyabey Sokak’ta meydana geldi. İlçede aniden bastıran ve kısa süre etkili olan fırtına nedeniyle, 5 katlı metruk binanın çatısındaki duvar büyük bir gürültüyle yerinden koptu.

EVİN VE BARAKANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kopan beton parçaları, bitişikte bulunan tek katlı evin çatısına ve bahçedeki barakanın üzerine düştü. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu doğalgaz patlaması şüphesiyle ekiplere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ekipleri ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede olayın patlama değil, fırtına nedeniyle meydana gelen çökme olduğu belirlendi.

EVDEKİ VATANDAŞ MUCİZE ESERİ KURTULDU

Duvarın çöktüğü sırada evde tek başına bulunan bir kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Büyük panik yaşayan vatandaş, ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Olaydan sağ kurtulan vatandaşın, metruk binanın sahibinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.