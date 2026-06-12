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Kaynak: Haber Merkezi

Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Ahmet Ratıp Paşa Köşkü, Türkiye Bankalar Birliği merkezi olacak.

TBB MERKEZİ OLACAK

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Bankalar Birliği’nin Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği binasını satın aldığını, binayı tadilat yaptıktan sonra TBB merkezi olarak kullanacaklarını duyurdu.

İstanbul Üsküdar'da yer alan, eski Çamlıca Kız Lisesi olarak da bilinen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü, 2000'li yıllarda çekilen Hababam Sınıfı Merhaba ve sonraki yeni nesil Hababam Sınıfı devam filmlerine plato oldu.