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Kaynak: ANKA

Sumbas ilçesine bağlı Kızılömerli köyünde yaşayan Ayşe Özer, yüzde 80 fiziksel engelli oğlu Bayram Özer ve işsiz kızıyla birlikte depremde hasar gören evde yaşamını sürdürüyor. Eşini üç yıl önce kanser nedeniyle kaybeden Özer, evin tavanından düşen beton parçalarının aile bireylerinin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Depremin ardından evlerinde hasar oluştuğunu belirten Ayşe Özer, zamanla tavanın çökmeye başladığını anlattı. Oğlunun odasında da tavanın düştüğünü ifade eden Özer, yaşanan olaylarda büyük bir faciadan son anda kurtulduklarını dile getirdi.

Evlerini tamir ettirecek güçlerinin olmadığını söyleyen Özer, geçimlerini yalnızca yaşlılık maaşı ve oğlunun aldığı engelli aylığıyla sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu maaşlarla geçinmekte zorlanıyoruz. Ev yaptıracak durumumuz yok. Her gün korkuyla yaşıyoruz. Bir gün ev başımıza yıkılacak diye endişe ediyoruz" dedi.

BAYRAM ÖZER: SANİYELERLE KURTULDUM

Yüzde 80 fiziksel engelli Bayram Özer ise evde iki kez ölüm tehlikesi atlattığını söyledi. İlk olayda tavan demirlerinin hemen yanına düştüğünü belirten Özer, ikinci olayda ise annesinin kahvaltıya çağırmasının ardından odasından çıktıktan kısa süre sonra tavanın çöktüğünü ifade etti.

Yaşadıkları korkuyu anlatan Özer, "Saniyelerle kurtuldum. Ustalar eve baktı ve bu şekilde yaşanamayacağını söyledi. Ancak başka gidecek yerimiz olmadığı için burada kalıyoruz. Her gün nereden bir parça düşecek diye korkuyoruz" diye konuştu.

"MAAŞLARIMIZ GEÇİNMEYE BİLE YETMİYOR"

Ailenin gelirinin yalnızca yaşlılık ve engelli aylıklarından oluştuğunu belirten Bayram Özer, mevcut ekonomik şartlarda evlerini onarma imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Özer, "Maaşlarımız ancak mutfak giderlerine yetiyor. Birikim yapma şansımız yok. Her şey çok pahalı. Kıt kanaat geçiniyoruz. Maddi imkansızlıklar nedeniyle can güvenliğimizin tehlikede olmasını istemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.