A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından tarihi başarıya imza atarak Dünya Kupası sahnesine geri dönmeyi başardı.
Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler
A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. “Bizim Çocuklar” turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın ilk 11’i büyük ölçüde netleşti. İşte maçın tarihi, saati ve detayları...Baran Yalçın
“Bizim Çocuklar”, 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek ve turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Gruptaki diğer rakipler ise ev sahibi ABD ve Paraguay olacak.
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Avustralya arasındaki karşılaşma, 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 07.00’de başlayacak.
Mücadele, Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu’nda oynanacak. Milliler, turnuvadaki ilk maçında galibiyet alarak gruba iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
MONTELLA İLK 11’İNİ BELİRLEDİ
Teknik direktör Vincenzo Montella’nın Avustralya karşısında sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde netleşti. Deneyimli teknik adamın kalede Uğurcan Çakır’a görev vereceği öğrenildi.
Savunmada sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Ferdi Kadıoğlu forma giyecek. Stoper hattında ise Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı ikilisi görev alacak.
ORKUN KÖKÇÜ MÜ, İSMAİL YÜKSEK Mİ?
Orta sahada Hakan Çalhanoğlu ile Orkun Kökçü’nün oynayacağı, onların önünde ise Arda Güler’in yer alacağı belirtildi. Öte yandan İsmail'in de forma şansı olsa da Orkun Kökçü'nün forma şansının daha yüksek olduğu ifade edildi.
Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’ün görev yapması beklenirken, Kerem Aktürkoğlu’nun da hücum hattında etkili bir rol üstleneceği ifade edildi. Kenan Yıldız’ın ise iyileşmesi halinde kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MUHTEMEL İLK 11
Avustralya: M. Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O’Neill, Irvine, Velupillay, Toure
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu
TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver (Kanada)
Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026 / TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood (ABD)