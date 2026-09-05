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Marmara Denizi Silivri açıklarında "Alsu" isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisini arama kurtarma çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında tutuklanan Alsu gemisinin iki kaptanı mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddetti. Kaptanlar, kazanın karşı geminin AIS cihazının kapalı olmasından ve aniden üzerlerine kırmasından kaynaklandığını savundu.

Silivri açıklarında meydana gelen ve bir geminin batmasıyla sonuçlanan kazanın ardından geniş çaplı arama kurtarma operasyonu devam ediyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay bünyesindeki 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve deniz altı arama gemisi bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

"IŞIKLARI VE AIS CİHAZI KAPALIYDI"

Tutuklanan ALSU gemisinin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan, kaza anında istirahatte olduğunu ve çarpışmayı bir yaslama sesiyle hissettiğini belirtti. Köprü üstüne çıktığında batan gemiyi sancak kıç omuzluğunda gördüğünü aktaran Erarslan, "Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, o gelip bize çarptı. Bizim AIS cihazımız açıktı ancak karşı geminin AIS cihazı kapalı olduğu için onu sadece radardan takip edebildik. Şiddetli bir çarpışma olsaydı bizim gemimizde çok daha büyük hasar oluşurdu" dedi.

"ANİDEN ROTASINI ÜZERİMİZE ÇEVİRDİ"

Kaza sırasında vardiyada olan 3’üncü kaptan Murat Evciman ise telsizden yapılan "İskeleye al" uyarısı üzerine rotasını iki kez iskeleye kırarak emniyetli mesafeye geçtiğini iddia etti. Evciman ifadesinde, "Aramızda 500 metre mesafe kaldığında Tuğberk İmamoğlu gemisi birdenbire sancağını alıp rotasını doğrudan benim üzerime doğru çevirdi. Çıplak gözle baktığımda seyir fenerlerini de göremiyordum" diyerek kendisini savundu.

Olayla ilgili adli soruşturma ve deniz altındaki arama kurtarma faaliyetleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.