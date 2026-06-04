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Geleneksel SİHA mühimmatlarının (MAM serisi) kısıtlı menzil hatlarını geride bırakan İHA-230, taşıyıcı platformun operasyonel yarıçapını dramatik bir şekilde artırıyor. AKINCI ve AKSUNGUR gibi platformların yüzlerce kilometrelik uçuş menzili, füzenin 150+ kilometrelik menziliyle birleştiğinde, Türk SİHA'ları düşman hava savunma sistemlerinin menziline (tehdit alanına) girmeden çok uzaklardaki derin hedefleri güvenle imha edebilecek.

SES HIZINI AŞARAK RADARLARI KÖR EDECEK

ROKETSAN’ın karadan karaya balistik füze ailesinden (TRG-230) türetilen İHA-230, SİHA’dan bırakıldıktan sonra belirli bir süre serbest düşüş yapıyor ve ardından katı yakıtlı motorunu ateşleyerek balistik bir yörüngeye oturuyor.

Ses hızını aşarak süpersonik süratle hedefine yönelen füze, düşük radar kesit alanı ve ekstrem hızı sayesinde geleneksel hava savunma sistemleri tarafından önlenemiyor. Bu kabiliyet, düşman radarlarını ve komuta merkezlerini ilk aşamada imha ederek arkadan gelecek hava unsurlarına güvenli koridor açılmasını (Hava Savunması Baskısı) sağlıyor.

İHA-230’UN ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Ağırlık ve uzunluk 225 kg ağırlık, 3.4 metre uzunluk. Harp başlığı çeşitliliği 42 kg ağırlığında; parçacık etkili, zırh delici ve termobarik varyantlar. Güdüm sistemi karıştırmaya dayanıklı GNSS destekli ataletsel navigasyon ve "At-Unut" (Fire-and-Forget) teknolojisi.

Hedef yelpazesi sabit kara/deniz hedefleri, hava savunma radarları, haberleşme merkezleri, hafif zırhlı araçlar.

Uyumlu platformlar AKINCI TİHA, AKSUNGUR, KIZILELMA ve potansiyel olarak silahlı insansız kara araçları (İKA).

Füze, her türlü zorlu hava koşulunda ve gece/gündüz şartlarında tam isabetle görev yapabilme yeteneğine sahip.

İLK ATIŞTAN ENVANTERE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Temelleri karadan atılan TRG-230 roketine dayanan İHA-230'un gökyüzündeki serüveni Aralık 2022'de AKINCI TİHA'dan yapılan ilk test atışıyla başlamıştı. Mart 2023’te yapılan testlerde ise 140 km uzaktaki hedefi santimetre hassasiyetle vuran füze, başarıyla tamamlanan seri üretim sürecinin ardından Kara Kuvvetleri'nin gücüne güç kattı.

Bu kritik teslimat, MSB'nin son dönemde envantere kazandırdığı TAYFUN ve SİPER gibi yerli ve milli stratejik sistemlerin oluşturduğu yeni savunma doktrininin en güncel halkası oldu.