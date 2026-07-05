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Artan inşaat maliyetleri ve hız kazanan kentsel dönüşüm süreci, ikinci el yapı malzemelerine olan talebi patlattı. Sıfır ürün almaya bütçesi elvermeyen vatandaşlar, yıkımı gerçekleştirilen binalardan çıkarılan kapı, pencere ve mutfak dolabı gibi malzemelere yöneldi. Bu ürünlerin sıfırlarına kıyasla %80 daha ucuz olması ilgiyi katlarken, uzmanlar elektrik ve gaz tesisatlarında kesinlikle ikinci el malzeme kullanılmaması gerektiği konusunda hayati bir uyarıda bulundu.

GÜVENLİK RİSKİ

Uzmanlar ise özellikle elektrik ve doğalgaz tesisatlarında çıkma malzeme kullanımının ciddi güvenlik riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sıfır ve ikinci el ürünler arasında yüzde 60-80 fiyat farkı bulunuyor. Sıfır Amerikan panel kapılar 4.000 TL’den, çıkma kapılar ise 800-1.200 TL arasında satılıyor. Sıfır mutfak dolapları 50-100 bin TL, çıkmaları 10-15 bin TL seviyesinde alıcı bulurken, 15 bin TL’lik sıfır PVC pencere sistemleri 3 bin TL civarında ikinci el olarak satılıyor.