GPS (Küresel Konumlama Sistemi)
Bugün navigasyondan lojistiğe kadar sayısız alanda kullanılan GPS teknolojisi, Soğuk Savaş döneminde askeri operasyonlar için geliştirildi. İlk olarak füze sistemleri, savaş gemileri ve askeri hava araçlarının hassas şekilde yönlendirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan sistem, 1983 yılında sivil kullanıma açıldı ve günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
NATO için geliştirildiler, hayatımızın parçası oldular: İşte 8 teknoloji
Başlangıçta NATO'nun askeri operasyonları için geliştirilen birçok teknoloji, zamanla sivilleşerek milyonlarca insanın her gün kullandığı araçlara dönüştü. İşte hayatımıza yön veren 8 teknoloji.Kaynak: Diğer
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)
Bilgisayar faresi ve internet altyapısı
Modern bilgisayarların en temel donanımlarından biri olan fare ile bugünkü internetin temelleri de askeri araştırmalara dayanıyor. Radar operatörlerinin ekranları daha hızlı kullanabilmesi için geliştirilen ilk fare, zamanla tüm bilgisayarlarda standart hale geldi. Nükleer savaş senaryolarında kesintisiz iletişim kurmak amacıyla oluşturulan ARPANET ise yıllar içinde gelişerek bugünkü internet altyapısına dönüştü.
Kameralı cep telefonları ve mobil şebekeler
Hücresel haberleşme sistemleri, hareket halindeki askeri birliklerin kesintisiz iletişim kurabilmesi amacıyla geliştirildi. Bunun yanında casus uydular için tasarlanan küçük görüntü sensörleri de zamanla cep telefonlarına entegre edilerek akıllı telefon kameralarının temelini oluşturdu.
Tazeliğini koruyan gıda paketleri
Hazır salata ve paketli sebzelerde kullanılan koruyucu ambalaj teknolojisi de askeri lojistik çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Uzak üslerde görev yapan askerlerin gıdalarının daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için geliştirilen sistem, bugün market raflarında yaygın şekilde kullanılıyor.
Otomatik enjektörler
Kimyasal saldırılara karşı askerlerin saniyeler içinde panzehir uygulayabilmesi amacıyla geliştirilen otomatik enjektörler, daha sonra tıp alanına uyarlandı. Günümüzde alerjik şok başta olmak üzere birçok acil durumda kullanılan oto-enjektörler milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor.
Sinek kovucu spreyler
Ormanlık ve bataklık bölgelerde görev yapan askerleri sıtma gibi hastalıklardan korumak amacıyla geliştirilen böcek kovucu formüller, 1950'li yılların ardından sivil kullanıma sunuldu. Bugün yaz aylarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor.
Mikrodalga fırın
İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen radar teknolojisinin en önemli parçalarından biri olan magnetron, tesadüfi bir keşifle mutfaklara taşındı. Radar testleri sırasında cebindeki çikolatanın eridiğini fark eden bir mühendisin gözlemi sayesinde mikrodalga fırın teknolojisi geliştirildi.
Yapay zekâ ve yeni nesil çift kullanımlı teknolojiler
Askeri araştırmalar günümüzde de sürüyor. NATO'nun inovasyon programlarında yapay zekâ, kuantum teknolojileri, biyoteknoloji ve afet yönetimi gibi alanlarda geliştirilen birçok teknoloji, gelecekte sivil yaşamda da yaygın olarak kullanılmaya hazırlanıyor.