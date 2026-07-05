NATO için geliştirildiler, hayatımızın parçası oldular: İşte 8 teknoloji

Bilgisayar faresi ve internet altyapısı

Modern bilgisayarların en temel donanımlarından biri olan fare ile bugünkü internetin temelleri de askeri araştırmalara dayanıyor. Radar operatörlerinin ekranları daha hızlı kullanabilmesi için geliştirilen ilk fare, zamanla tüm bilgisayarlarda standart hale geldi. Nükleer savaş senaryolarında kesintisiz iletişim kurmak amacıyla oluşturulan ARPANET ise yıllar içinde gelişerek bugünkü internet altyapısına dönüştü.