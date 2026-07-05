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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu.

Philadelphia Stadyumu'nda Fransa ile Paraguay çeyrek finalde Fas'ın rakibi olmak için kozlarını paylaştı.

PARAGUAY İLK YARIDA FRANSA'YI KİLİTLEDİ

Grupta Türkiye'yi son 32 turunda ise Almanya'yı sürpriz bir şekilde turnuvanın dışına iten Paraguay beklenildiği üzere katı bir savunma anlayışıyla oyuna başladı.

Fransa'nın hücum hattındaki yıldız oyuncularının ilk yarıda rakibi açmakta zorlandığı görüldü. Maçta uzun süre iki takım da pozisyona girmek bir tarafa şut atmakta dahi zorlandı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken Fransa yüzde 81 oranında topa sahip olmasına rağmen Paraguay kalesine isabetli şut atamadı.

DESCHAMPS'IN DOUE HAMLESİ HEMEN SONUÇ VERDİ

Soyunma odasından daha istekli dönen Fransa ikinci yarının başında baskısını artırmaya çalıştı. Uzun süre direnen Paraguay savunması, Didier Deschamps'ın 61. dakikada Barcola'nın yerine oyuna sürdüğü Desire Doue'yi tutmakta zorlandı.

Doue oyuna girdikten dakikalar sonra Paraguay ceza sahası içerisinde slalom yaptığı sırada rakibin müdahalesiyle yerde kaldı ve VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu yeniden izleyen karşılaşmanın hakemi Ilgiz Tantashev, penaltı noktasını gösterdi.

MBAPPE PENALTI NOKTASINDA SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Paraguaylı oyuncuların dikkat dağıtıcı hareketleri nedeniyle uzun süre beyaz noktanın başında beklemek zorunda kalan Kylian Mbappe buna rağmen soğukkanlılı bir şekilde kaleci Orlando Gil ile topu ters köşelere göndererek Fransa'yı 70. dakikada 1-0 öne geçirdi. Turnuvada gol sayısını 7'ye çıkaran Mbappe Dünya Kupası gol krallığında Messi'yi yakaladı.

FRANSA ÇEYREK FİNALDE FAS'IN RAKİBİ OLDU

Karşılaşmanın kalan bölümünde oyun kontrolünü elinde tutan Fransa skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.