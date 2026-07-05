Uluslararası sermayenin yönünü belirleyen en kritik göstergelerden biri olan FM 2026 Küresel Risk ve Dayanıklılık Endeksi'nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Jeopolitik riskler, doğal afetler ve tedarik zinciri kırılmaları gibi etkenlerin her geçen yıl daha fazla önem kazandığı günümüzde, yatırımcıların güven duyduğu ülkeler sıralandı. Ancak yayımlanan 50 ülkelik listede Türkiye'nin yer almaması, ekonomi gündemine damga vurdu.

ZİRVE İSVİÇRE'NİN, LİSTEYE AVRUPA AMBARGOSU

Ekonomik büyüme potansiyelinden ziyade krizlere karşı dayanıklılık ve kurumsal kapasitenin ölçüldüğü endekste, yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu. İsviçre'yi sırasıyla Danimarka ve Norveç takip etti. İlk 10 sıranın dokuzunu Avrupa ülkeleri kapatırken, bu kıta dışından zirveye adını yazdıran tek ülke Singapur olarak kayıtlara geçti.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR VE GÜVEN VURGUSU

Endeks oluşturulurken ülkeler sadece ekonomik büyüklükleriyle değil; makroekonomik istikrar, hukukun üstünlüğü, altyapı kalitesi, kamu kurumlarının etkinliği ve siber güvenlik gibi hayati kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Uzun vadeli yatırım planlayan küresel şirketler, özellikle para politikalarındaki öngörülebilirlik, faiz kararlarındaki istikrar ve piyasadaki para arzı dengesini önceliklendiriyor.

TÜRKİYE NEDEN LİSTEDE YOK?

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gibi komşuların da kendine yer bulduğu ilk 50 listesinde Türkiye'nin esamesi okunmadı. Uzmanlar; yüksek enflasyonist baskılar, makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ve piyasalardaki risk yönetimi algısının, Türkiye'nin uluslararası sermaye açısından "güvenli liman" statüsünden uzaklaşmasına neden olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırma raporunun genel hatları, yatırımcıların artık sadece kar marjına değil; siyasi istikrarın sağlandığı, hukuk sisteminin güçlü olduğu ve kriz anlarında dahi ekonomik faaliyetlerin şok dalgalarından korunabildiği ülkelere yöneldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İşte listenin tamamı;

İsviçre

Danimarka Norveç

İsveç

Lüksemburg

Finlandiya

Almanya

Hollanda

Singapur

Belçika

Avusturya

İzlanda

İrlanda

Kanada

Avustralya

Çekya

Slovenya

Birleşik Krallık

Fransa

Japonya

Güney Kore

Yeni Zelanda

İspanya

Portekiz

Estonya

Letonya

Malta

Litvanya

İtalya

Polonya

Birleşik Arap Emirlikleri

Katar

ABD

Bahreyn

Şili

Suudi Arabistan

Umman

Slovakya

Hırvatistan

Macaristan

Uruguay

Kosta Rika

Malezya

Tayvan

Kıbrıs

Kuveyt

Romanya

Bulgaristan

Yunanistan

Meksika