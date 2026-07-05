Uluslararası sermayenin yönünü belirleyen en kritik göstergelerden biri olan FM 2026 Küresel Risk ve Dayanıklılık Endeksi'nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Jeopolitik riskler, doğal afetler ve tedarik zinciri kırılmaları gibi etkenlerin her geçen yıl daha fazla önem kazandığı günümüzde, yatırımcıların güven duyduğu ülkeler sıralandı. Ancak yayımlanan 50 ülkelik listede Türkiye'nin yer almaması, ekonomi gündemine damga vurdu.
ZİRVE İSVİÇRE'NİN, LİSTEYE AVRUPA AMBARGOSU
Ekonomik büyüme potansiyelinden ziyade krizlere karşı dayanıklılık ve kurumsal kapasitenin ölçüldüğü endekste, yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu. İsviçre'yi sırasıyla Danimarka ve Norveç takip etti. İlk 10 sıranın dokuzunu Avrupa ülkeleri kapatırken, bu kıta dışından zirveye adını yazdıran tek ülke Singapur olarak kayıtlara geçti.
MAKROEKONOMİK İSTİKRAR VE GÜVEN VURGUSU
Endeks oluşturulurken ülkeler sadece ekonomik büyüklükleriyle değil; makroekonomik istikrar, hukukun üstünlüğü, altyapı kalitesi, kamu kurumlarının etkinliği ve siber güvenlik gibi hayati kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Uzun vadeli yatırım planlayan küresel şirketler, özellikle para politikalarındaki öngörülebilirlik, faiz kararlarındaki istikrar ve piyasadaki para arzı dengesini önceliklendiriyor.
TÜRKİYE NEDEN LİSTEDE YOK?
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gibi komşuların da kendine yer bulduğu ilk 50 listesinde Türkiye'nin esamesi okunmadı. Uzmanlar; yüksek enflasyonist baskılar, makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ve piyasalardaki risk yönetimi algısının, Türkiye'nin uluslararası sermaye açısından "güvenli liman" statüsünden uzaklaşmasına neden olduğuna dikkat çekiyor.
Araştırma raporunun genel hatları, yatırımcıların artık sadece kar marjına değil; siyasi istikrarın sağlandığı, hukuk sisteminin güçlü olduğu ve kriz anlarında dahi ekonomik faaliyetlerin şok dalgalarından korunabildiği ülkelere yöneldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
İşte listenin tamamı;
İsviçre
Danimarka Norveç
İsveç
Lüksemburg
Finlandiya
Almanya
Hollanda
Singapur
Belçika
Avusturya
İzlanda
İrlanda
Kanada
Avustralya
Çekya
Slovenya
Birleşik Krallık
Fransa
Japonya
Güney Kore
Yeni Zelanda
İspanya
Portekiz
Estonya
Letonya
Malta
Litvanya
İtalya
Polonya
Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
ABD
Bahreyn
Şili
Suudi Arabistan
Umman
Slovakya
Hırvatistan
Macaristan
Uruguay
Kosta Rika
Malezya
Tayvan
Kıbrıs
Kuveyt
Romanya
Bulgaristan
Yunanistan
Meksika