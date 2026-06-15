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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 28,58’e ulaştı. Böylece sektörde maliyet baskısının devam ettiği görüldü.

MALZEME FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Aylık bazda incelendiğinde, malzeme endeksi yüzde 3,75 artış gösterirken işçilik endeksi yüzde 1,03 yükseldi. Yıllık verilerde ise işçilik maliyetlerinin yüzde 30,02, malzeme maliyetlerinin ise yüzde 27,75 arttığı kaydedildi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi nisan ayında aylık bazda yüzde 2,44, yıllık bazda ise yüzde 27,11 yükseldi. Bu alanda malzeme fiyatları aylık yüzde 3,39, işçilik giderleri yüzde 0,93 artarken; yıllık bazda malzeme yüzde 25,68, işçilik ise yüzde 29,53 artış kaydetti.

BİNA DIŞI YAPILARDA DA ARTIŞ HIZLANDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise daha hızlı yükseldi. Nisanda bu kategoride aylık artış yüzde 3,65 olurken, yıllık artış yüzde 33,41’e ulaştı. Aynı dönemde malzeme maliyetleri aylık yüzde 4,84, işçilik maliyetleri yüzde 1,40 arttı. Yıllık bazda ise malzeme yüzde 34,26, işçilik yüzde 31,78 yükseldi.