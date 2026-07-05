Uzmanlar açıkladı: Günde 1 fincan kahve bakın nelere iyi geliyor

Şekerli kahve tüketenler dikkat

Araştırmada kahvesini şeker veya tatlandırıcıyla tüketenlerde de koruyucu etkinin sürdüğü ancak risk oranlarının bir miktar daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlar, ilave şeker, yapay tatlandırıcı ve yüksek oranda işlenmiş kahve kremalarının mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.