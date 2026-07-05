Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, düzenli kahve tüketiminin karaciğer sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu.
Uzmanlar açıkladı: Günde 1 fincan kahve bakın nelere iyi geliyor
354 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırma, günde sadece 1 fincan kahve tüketmenin bile karaciğer hastalıkları ve karaciğer kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, koruyucu etkinin kafeinden değil antioksidanlardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.Kaynak: Diğer
354 binden fazla kişinin 10 yılı aşkın süre takip edildiği çalışmada, her gün kahve tüketen bireylerde siroz, karaciğer kanseri ve karaciğer hastalıklarına bağlı ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi.
Günde 1 fincan bile fark yaratıyor
Araştırmaya göre günde 1-2 fincan kahve tüketenlerde siroz riski yüzde 20, karaciğer kanseri riski yüzde 24 ve karaciğer hastalıklarına bağlı ölüm riski yüzde 31 daha düşük bulundu.
Günde 3-4 fincan kahve içenlerde ise siroz ve karaciğer kanseri riski yüzde 35 azalırken, karaciğer kaynaklı ölüm riski yüzde 41'e kadar düştü.
Koruyan kafein değil
Araştırmanın ilk yazarı Dr. Hyunseok Kim, benzer faydaların kafeinsiz kahve tüketenlerde de görüldüğünü belirterek, koruyucu etkinin büyük ölçüde kahvenin içerdiği antioksidan bileşiklerden kaynaklandığını ifade etti.
Şekerli kahve tüketenler dikkat
Araştırmada kahvesini şeker veya tatlandırıcıyla tüketenlerde de koruyucu etkinin sürdüğü ancak risk oranlarının bir miktar daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlar, ilave şeker, yapay tatlandırıcı ve yüksek oranda işlenmiş kahve kremalarının mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.
Tek başına yeterli değil
Araştırmacılar, kahvenin karaciğer sağlığına katkı sağlayabileceğini ancak tek başına koruyucu bir tedavi olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini koruduğunun altını çizdi.