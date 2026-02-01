Son zamanlarda, Gmail kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Google'ın yeni e-posta güncellemesini fırsat bilen siber korsanlar, gerçek Google e-posta adreslerini taklit ederek, kullanıcı bilgilerini çalmaya çalışıyor.

Sahte e-posta mesajları, kullanıcıları Google destek sayfalarına benzeyen, aslında sahte olan sitelere yönlendiriyor. Kullanıcıdan, yeni e-posta adresini onaylaması veya hesabını doğrulaması isteniyor. İlk bakışta bu mesajlar, gerçek Google e-postalarına çok benziyor; zira "[email protected]" gibi gerçek bir Google adresi gönderen kısmında görünüyor.

RİSK ALTINDAKİ HESAPLAR

Eğer bir kullanıcı bu e-postadaki bağlantıya tıklarsa ve kişisel bilgilerini girerse, sadece Gmail hesabı değil, Google Drive, Fotoğraflar, Takvim ve üçüncü taraf uygulamalarda bağlantılı hesaplar da büyük bir risk altına giriyor.

BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN

Google, bu tür şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiğini belirtti. Hesabınıza dair güvenlik uyarılarını kontrol etmek için doğrudan Google hesabınızın ayarlarına gidilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, tarayıcıyı manuel olarak açıp Google hesabınıza giriş yaparak, kullanılan cihaz, erişim zamanı ve konum bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

YENİ GMAİL ÖZELLİĞİ, DOLANDIRICILAR İÇİN FIRSAT OLDU

Google, kullanıcıların mevcut @gmail.com adreslerini değiştirebileceği bir özellik başlattı. Bu özellik sayesinde eski e-posta adresiniz, takma ad olarak korunuyor ve yeni bir adresle kullanım devam edebiliyor. Ancak, dolandırıcılar bu yeni güncellemeyi fırsata çevirerek, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atabiliyor.

149 MİLYON KİMLİK RİSK ALTINDA

Siber güvenlik araştırmacıları, son dönemde büyük veri sızıntıları yaşandığını bildirdi. Özellikle, 149 milyon ele geçirilmiş kimlik bilgisinin yer aldığı bir veritabanı tespit edildi. Bu bilgiler arasında, 48 milyon Gmail hesabı yer alıyor. Ayrıca, Facebook, Instagram, Yahoo Mail, Netflix ve Outlook gibi platformlara ait bilgiler de bu veri sızıntılarında bulundu.

İŞTE RİSK BELİRTİLERİ…

Genel Hitaplar: E-posta içeriğinde "Sayın müşteri" gibi kişisel olmayan hitaplar kullanılıyorsa dikkatli olun.

Acil İşlem Baskısı: Hesabınızı silme ya da askıya alma talepleri, dolandırıcılık göstergesi olabilir.

Şifre veya Hassas Bilgi Talebi: Şifre, kimlik numarası veya benzeri kişisel bilgilerin istenmesi, en tehlikeli dolandırıcılık belirtileridir.