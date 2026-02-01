İnternette verilen inşaat ilanları aracılığıyla farklı kentlerde onlarca kişinin dolandırdığı iddia edildi. Savcılık dilekçelerine ve mahkeme tutanaklarına yansıyan çok sayıda dosyaya göre mağdurlar; “anahtar teslim” ve “prefabrik ev” vaadiyle ikna edildiklerini, sözleşme imzalatılarak yüksek tutarlarda para alındığını, ancak işlerin ya hiç başlatılmadığını ya da göstermelik biçimde yarım bırakıldığını öne sürdü. Dilekçelerde yer alan ifadelere göre, mağdurlardan M.A., sürecin internette gördüğü bir inşaat ilanıyla başladığını belirtti.

M.A., Cumhuriyet’ten Ufuk Sepetçi’ye yaptığı açıklamada, telefon görüşmesinin ardından yüz yüze görüşmek üzere bir ofise davet edildiklerini anlattı. M.A., “Bizi çok düzgün karşıladılar. Evle ilgili sunum yaptılar, istediğimiz projeye göre anlatımda bulundular. İmzalı ve kaşeli şekilde anlaşma yaptık ve parayı gönderdik” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra iletişimin kesildiğini belirten M.A., ofise gittiğinde saatlik kiralandığını öğrendiğini söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten M.A., aynı yöntemle mağdur edilen çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi.

Savcılık dilekçeleri ve tutanaklara yansıyan bilgilere göre, farklı kentlerde açılan dosyalarda olaylar büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Mağdurların beyanlarında; yüksek tutarlardaki ödemelerin ardından işlerin ya hiç başlatılmadığı ya da sınırlı bir işlem yapılarak yarım bırakıldığı, bu yolla sürecin bilinçli olarak uzatıldığı, şüphelilerin mağdurları uzun sürecek dava süreçlerine sürüklediği belirtildi.