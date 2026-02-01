Türkiye'de internet kullanımı hızla artarken, bilgi edinme en yaygın kullanım amacı olarak öne çıkıyor. TÜİK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan "We Are Social 2025" raporlarına göre, Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 71,6'sı internete en çok bilgi edinme amacıyla giriyor.

Ayrıca, Türkiye'de internet kullanıcıları, günlük ortalama 7 saat 13 dakika internette vakit geçiriyor; bunun 4 saat 4 dakikası ise cep telefonlarından gerçekleşiyor.

İLK SIRA INSTAGRAM’IN

Veriler, Türkiye'deki internet trafiğinin büyük bir kısmının mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Ülkedeki toplam internet trafiğinin yüzde 76,58'i mobil cihazlarla sağlanıyor.

Sosyal medya kullanımına gelince, Türkiye’de aktif olarak kullanılan sosyal medya platformları arasında Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook öne çıkıyor.

Instagram, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 89,5’i tarafından tercih edilirken, WhatsApp ve YouTube sırasıyla yüzde 88,9 ve yüzde 78 oranlarında tercih edilmektedir.

Sosyal medya kullanıcıları, haftalık olarak ortalama 25 saat 4 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu da dijital platformların Türk kullanıcıları için ne kadar önemli hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

AKTİF KULLANICI SAYISI 62,3 MİLYON

Türkiye nüfusunun 86 milyona yaklaşmasıyla birlikte dijitalleşme oranları da artmış durumda. 2025 Ekim itibarıyla Türkiye’deki mobil abone sayısı 99,1 milyona ulaşırken, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 62,3 milyon olarak kaydedildi. Sosyal medya kullanıcıları, internet kullanıcılarının büyük bir kısmını oluşturuyor ve bu oran yüzde 80,4'e kadar çıkıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN GOOGLE CHROME

Türkiye’de en çok tercih edilen web tarayıcısı, Google Chrome oldu ve yüzde 75,81'lik pazar payıyla birinci sırada yer aldı. Safari ise yüzde 12,44'lük payla ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca, Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 50,5’i Yandex arama motorunu tercih ederken, Google yüzde 44 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı.

Mobil işletim sistemleri pazarında ise Android, yüzde 77,5'lik pazar payı ile lider konumdayken, iOS ikinci sırada yer alıyor.

DİJİTAL GÜVENLİK VE VERİLERİN KORUNMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital platformların yaygınlaşmasının beraberinde veri güvenliği ve gözetim gibi önemli meseleleri getirdiğine dikkat çekti. Daha önce kullanıcı verilerinin çalındığını itiraf eden Bakan, dijital platformların hızla büyüyen veri üretimi ve kullanıcı güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kullanıcıların mahremiyetini korumanın ve verilerin kötüye kullanımını engellemenin dijital çağın en büyük zorluklarından biri olduğunu belirtti. Bu bağlamda güçlü şifreler, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemlerle kullanıcıların korunması gerektiğine de değindi.

DİJİTAL DÜZENLEMELER GELECEK

Bakan Uraloğlu, dijital platformların hızlı büyümesinin, düzenleyici çerçevenin de gelişmesini zorunlu kıldığını ifade etti. Küresel standartlarla uyumlu dijital düzenlemelerin ve kullanıcı odaklı yaklaşımların büyük önem taşıdığını belirten Uraloğlu, siber tehditlere karşı toplumsal farkındalığı artıracak eğitimlerin ve kampanyaların gerekliliğine dikkat çekti.