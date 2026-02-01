Mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından alanda tekrar toplanarak kılıç çatıp, Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde Ankara 21. İdare Mahkemesi, TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti. Aynı şekilde Teğmen Fatih Kaya’nın disiplin cezası da hukuksuz bulunarak kaldırılmıştı.

TEĞMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ersin Eroğlu’nun haberine göre; İzzet Talip Akarsu, yaptığı paylaşım nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı(MSB), hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Akarsu’ya “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlaması yöneltiliyor.

AKARSU NE DEMİŞTİ?

İzzet Talip Akarsu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Bugün sosyal medyada gördüğüm kabullenmesi zor bir olayı sizlere de aktarmak istiyorum.

Malatya'da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 2. Ordumuzun Bando Takımı da eşlik ediyor.

Malatya'da gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşü esnasında Ordu Bando Takımı Cumhuriyetle özdeşleşen hiçbir marşı çalmıyor.

Efendiler bakınız biz okuldayken de İzmir Marşını siyasi partiler kullanıyor diye siyasi bulup yasaklamış idiniz. (Her ne kadar bunu reddetseniz de) Ama mezuniyetimizde yönetmelikte olmayan Türkiye Yüzyılı Marşını bizlere okutmayı bildiniz.

Bu emri kimden aldıysanız ona karşı tavrımız çok açık ve nettir;

İstediğin kadar müdahil ol, istediğin kadar üniforma giy, koyun postu giymiş kurttan farkın yok. Orduyu daha fazla siyasete bulaştırmayın.”

AKARSU’DAN MSB’YE CEVAP

Milli Savunma Bakanlığı’nın hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Teğmen İzzet Talip Akarsu şu cevabı verdi:

“Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim”