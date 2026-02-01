Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
1 Şubat günlük burç yorumları: Kimler şanslı kimler dikkatli

1 Şubat günlük burç yorumları: Kimler şanslı kimler dikkatli

Bugün burçlar için sürpriz gelişmeler, önemli konuşmalar ve duygusal dalgalanmalar gündemde. Gökyüzü herkese farklı mesajlar veriyor.

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
KOÇ

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlığa dikkat. Özellikle iş ve aile konularında ani tepkiler vermeden önce bir durup düşünmek faydalı olur. Akşam saatleri daha keyifli.

BOĞA

BOĞA

Maddi konular gündeminde olabilir. Harcamalarla ilgili yeni kararlar alabilirsin. Duygusal olarak daha hassas bir gün; sevdiklerinle vakit geçirmek iyi gelir.

İKİZLER

İKİZLER

İletişim trafiğin artıyor. Telefonlar, mesajlar, sürpriz haberler… Bugün ağzından çıkan sözlere dikkat et, yanlış anlaşılmalar olabilir ama aynı zamanda güzel fırsatlar da var.

YENGEÇ

YENGEÇ

Kendini biraz içe dönük hissedebilirsin. Geçmiş konular aklına gelebilir ama takılı kalma. Dinlenmek ve kendinle ilgilenmek sana çok iyi gelecek.

ASLAN

ASLAN

Sosyal çevrende hareketli bir gün. Arkadaşlardan gelen teklifler moralini yükseltebilir. Liderliğini göstereceğin bir durum ortaya çıkabilir, sahne senin.

BAŞAK

BAŞAK

İş ve sorumluluklar ön planda. Detaycılığın sayesinde fark yaratıyorsun ama kendini fazla yorma. Üstlerinden takdir görmek mümkün.

TERAZİ

TERAZİ

Yeni şeyler öğrenme isteğin artıyor. Eğitim, seyahat ya da farklı bakış açıları gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise güzel bir konuşma rahatlatıcı olabilir.

AKREP

AKREP

Derin düşünceler içindesin. Maddi veya duygusal paylaşımlar önem kazanıyor. Güvendiğin insanlarla açık olmak seni hafifletecek.

YAY

YAY

İkili ilişkilerde denge önemli. Karşındaki kişiyi dinlemek bugün her şeyin anahtarı. Ortak kararlar almak için uygun bir gün.

OĞLAK

OĞLAK

Günlük düzenin, iş temposu ve sağlık konuları öne çıkıyor. Küçük ama etkili değişiklikler yapabilirsin. Disiplinin yine işe yarıyor.

KOVA

KOVA

Yaratıcılığın zirvede. Aşk, hobiler ve keyifli konular seni mutlu ediyor. Kendini ifade etmekten çekinme, parlıyorsun.

BALIK

BALIK

Ev ve aile konuları ön planda. Duygusal bağların güçlenebilir. İç huzurunu artıracak küçük dokunuşlar günü güzelleştirir.

Kaynak: Haber Merkezi
