Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Sherlock Holmes evreni, yetişkin izleyicilere yönelik yeni bir uyarlamayla genişlemeye hazırlanıyor. Harry King Television tarafından geliştirilen ve şimdilik Animated Sherlock adıyla anılan animasyon dizisi, Nicholas Sercombe’un kaleme aldığı The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes romanlarından uyarlanacak.

Collider'in verilerine göre Kayıp Rıhtım'ın derlediği habere göre, Sir Arthur Conan Doyle’un yarattığı ünlü dedektif Sherlock Holmes, bugüne kadar sinema ve televizyon ekranlarında birçok farklı yorumla izleyici karşısına çıkmıştı. Yeni proje ise klasik hikâyeleri yetişkinlere yönelik animasyon formatında yeniden ele almayı hedefliyor.

Yapım ekibinde Shrek ve Shrek 2 filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan David Lipman yer alırken, Planet 51 ve Paws of Fury: The Legend of Hank yapımlarından Michael Ryan ile A Street Cat Named Bob ekibinden Tim John da projede görev alıyor.

KLASİK HİKÂYELERE ALTERNATİF YAKLAŞIM

Dizinin temelini oluşturan The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes serisi, Doyle’ın klasik öykülerine alternatif bir bakış sunuyor. Romanlarda, Dr. Watson’ın yıllar önce kaleme aldığı vakaların Viktorya dönemi ahlakına uygun hale getirilmek için sansürlendiği varsayımından hareket ediliyor.

SEZON BOYU DEVAM EDEN GİZEMLER

Animated Sherlock, sezon boyunca devam eden gizemlere odaklanırken her bölümde Doyle’ın klasik vakalarından da unsurlar barındıracak. Yapım, Sherlock Holmes, Dr. Watson, Bayan Hudson ve Profesör Moriarty gibi karakterlerin geçmiş hikâyelerini de daha ayrıntılı şekilde işlemeyi planlıyor.

YAYIN TARİHİ AÇIKLANMADI

Proje hakkında konuşan Nicholas Sercombe, animasyon formatının Sherlock Holmes evrenini daha geniş ve yaratıcı bir şekilde yeniden yorumlamaya olanak sağladığını belirtti.

Sercombe ayrıca, “Zamansız hissettiren ancak tamamen yeni bir Sherlock Holmes evreni yaratıyoruz. Karakter, mizah ve macera açısından zengin bir dünya kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Animated Sherlock için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Kısa süre önce Moriarty karakterine odaklanan ayrı bir dizinin de geliştirme aşamasında olduğu duyurulmuştu.