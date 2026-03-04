Dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes, bu kez Baker Sokağı'ndaki dairesinde değil, Oxford Üniversitesi'nin kaotik koridorlarında karşımıza çıkıyor. Andrew Lane'in sevilen kitap serisinden uyarlanan ve yönetmek Guy Ritchie tarafından ekrana taşınan dizi, dedektifin 19 yaşındaki asi dönemine ışık tutuyor.

OXFORD’DA CİNAYET VE KÜRESEL KOMPLO

Hikaye, genç Sherlock'un (Hero Fiennes Tiffin) kendisini Oxford Üniversitesi'nde bir cinayet davasının baş şüphelisi olarak bulmasıyla başlıyor. Masumiyetini kanıtlamak için kolları sıvayan Holmes, bu süreçte sadece bir katilin peşine düşmekle kalmıyor, hayatını sonsuza dek değiştirecek küresel bir komplonun içine çekiliyor. Dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri ise Sherlock’un gelecekteki baş düşmanı James Moriarty (Dónal Finn) ile bu macerada alışılmadık bir iş birliği yapması.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Dizinin başrolünde, Guy Ritchie ile daha önce de çalışan Hero Fiennes Tiffin yer alırken, ona dev bir kadro eşlik ediyor:

Colin Firth: Sir Bucephalus Hodge rolünde gizemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor.

Joseph Fiennes ve Natascha McElhone: Sherlock’un ebeveynleri Silas ve Cordelia Holmes’u canlandırıyor.

Max Irons: Sherlock’un disiplinli ağabeyi Mycroft Holmes rolünde.

Zine Tseng: Uzak Doğu’dan gelen ve dövüş sanatlarındaki ustalığıyla dikkat çeken Prenses Gulun Shou’an karakterine hayat veriyor.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN: LONDRA’DAN İSTANBUL’A

Çekimleri İngiltere (Oxford, Londra, Bristol) ve İspanya’da gerçekleştirilen dizi, izleyiciyi 1870’lerin atmosferine sokuyor. Sadece İngiltere ile sınırlı kalmayan hikaye, karakterleri Paris’in sokaklarından o dönemki adıyla Constantinople (İstanbul) sahnelerine kadar uzanan uluslararası bir yolculuğa çıkarıyor. Guy Ritchie’nin imzasını taşıyan hızlı kurgu ve aksiyon sahneleri, klasik Sherlock anlatısına modern ve enerjik bir soluk getiriyor.