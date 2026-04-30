UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace ile karşılaşacak Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, kritik mücadele öncesi yalnız bırakılmadı.
ARDA TURAN'I TEZAHÜRATLARLA YARI FİNAL MAÇINA UĞURLADILAR
Polonya’nın Krakow kentinde bulunan bir grup Galatasaray taraftarı, Shakhtar Donetsk kafilesinin konakladığı otelin önüne giderek Arda Turan lehine tezahüratlarda bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarların takım otobüsüyle birlikte stadyuma hareket etmeye hazırlanan Shaktar Donetsk kafilesini 'Arda Turan büyük kaptan' şeklinde tezahüratlarla uğurladı.
Shakhtar’ın kaldığı otelin önünde Arda Turan tezahüratları...— Sporcast (@sporcasttr_) April 30, 2026
SHAKHTAR DONETSK-CRYSTAL PALACE MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçı, Krakow’daki Henryka Reymana Stadyumu’nda sahnelenecek. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.