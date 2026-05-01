UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga, sahasında Freiburg’u 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı elde etti.

MİLLİ YILDIZ PERDEYİ AÇTI

Estadio Municipal de Braga’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip maça hızlı başladı. Braga, 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın golüyle öne geçti.

Freiburg bu gole 16. dakikada Grifo ile yanıt verdi ve ilk yarının erken bölümünde skor 1-1’e geldi.

BRAGA PENALTI KAÇIRDI

Braga, ilk yarının son anlarında bir fırsat daha yakaladı. Zalazar’ın 45+2. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamamasıyla devre 1-1 eşitlikle sona erdi.

GALİBİYETİ GETİREN GOL UZATMALARDA GELDİ

İkinci yarıda iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, maçın kaderi uzatma dakikalarında belirlendi. Braga’da Dorgeles, 90+2. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

DEMİR EGE 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Demir Ege Tıknaz, 90 dakika sahada kaldı ve attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

RÖVANŞ ALMANYA’DA

Yarı final eşleşmesinin ikinci maçı 7 Mayıs Perşembe günü Almanya’da oynanacak. Braga, deplasman öncesi avantajı cebine koydu.