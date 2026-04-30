UEFA Konferans Ligi'nin yarı final ilk turunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk Polonya'nın Krakow kentinde Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı konuk etti.
YARI FİNALDE ERKEN GOL ŞOKU
Crystal Palace'ın karşılaşmanın başlama vuruşundan yalnızca saniyeler sonra öne geçmesi Arda Turan'ı adeta şoka uğrattı.
⚽ Crystal Palace, 22. saniyede Ismaila Sarr ile öne geçti.
Santra vuruşunun ardından Mateta'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ismaila Sarr kaleci Riznyk'i mağlup ederek 22. saniyede Crystal Palace'ı 1-0 öne geçirdi.
ARDA TURAN OYUNCULARINI UYARDI
Zorlu mücadelede erken gelen gol, Shakhtar cephesinde moralleri bozsa da Arda Turan yedek kulübesinden oyuncularına moral vererek sakin kalmaları yönünde telkinlerde bulundu.