Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 30. duruşmasında, 15 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye edilenler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in özel kalem müdürü Seyhan Özcan ve eniştesi İsmail Akkaya da bulunuyordu.

Güney bu tahliyelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GALİBA TARİHTEKİ İLK TEK KİŞİLİK ÖRGÜTÜN TEK ÜYESİ OLMA UNVANI"

Güney paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Seyhan Özcan benim yıllardır çalışma arkadaşım, özel kalem müdürümdür, İsmail Akkaya da ablamın eşi, eniştemdir.

Çalışma arkadaşlarım Eren ve Deniz’in ardından bugünkü tahliye kararı ile Seyhan Hanım ve İsmail Eniştem ailelerine kavuştuğu için çok mutluyum.

Galiba tarihteki ilk tek kişilik örgütün tek üyesi olma unvanı da bana kalmış oldu…

Benim demokrasi nöbetim biraz daha sürecek.

Allah iyilerledir.

Kavuşacağız.

İnan Güney

Beyoğlu Belediye Başkanı

Silivri Zindanı